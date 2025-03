Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität der SIG Group auf 'Baa3' von zuvor 'Ba1' hochgestuft. Die Entschuldung des Herstellers von Verpackungssystemen komme gut voran, erklärte Moody's am Donnerstag in einem Communiqué. Die Kreditkennzahlen dürften sich weiter verbessern. Es war eine Hochstufung mit Ansage, hatte Moody's noch vor gut einen Jahr den Ausblick für die SIG in Sachen Kreditwürdigkeit auf 'positiv' erhöht. Entsprechend wird dieser nun wieder auf 'stabil' gesenkt.