Damit drohen dem Land eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge auch teurere Kredite. Die Einstufung der Kreditwürdigkeit der langfristigen Anleihen bleibe zunächst bei Aaa und damit im Spitzenbereich, teilten die Bonitätswächter am Freitag mit. Die Rating-Agentur verwies zur Begründung auf die erwartete Verschlechterung der fiskalen Lage in den kommenden Jahren sowie eine hohe und steigende Staatsverschuldung in den USA. Die Rating-Agenturen Fitch und S&P haben der USA bereits ihr Triple-A-Rating entzogen.