Die stagnierende Wirtschaftslage in der Bundesrepublik reduziere die Geschäftsmöglichkeiten für die Institute und mindere voraussichtlich die Qualität von Krediten in den kommenden zwölf bis 18 Monaten, teilte die Agentur am Donnerstag mit. Die Zahl der Problem-Kredite könne unter anderem im Immobilien-Bereich steigen. Der Wachstumstrend Deutschlands sei bereits der niedrigste unter den Länder, die Moody’s mit Aaa bewerte, hiess es weiter.