"Moonfare möchte die Sichtbarkeit der Stiftungs-Mission erhöhen, die darin besteht, digitale Bildung für Kinder zu fördern", heisst es in der Mitteilung von Moonfare. Die Dariu Foundation leiste hervorragende Arbeit, indem sie jungen, benachteiligten Menschen in sozial schwachen Regionen auf der ganzen Welt die Möglichkeit gebe, Programmierkompetenzen zu erwerben, fügt Moonfare-CEO und -Gründer Steffen Pauls an. Ein junger Mensch, der heute von Dariu ausgebildet werde, könnte morgen ein Mitarbeiter von Moonfare oder einem anderen Technologieunternehmen sein, so Pauls.