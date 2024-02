Die Erwähnung von "operativer Effizienz" sei in dieser US-Berichtssaison so häufig wie nie zuvor, heisst es in einer Analyse der Bankstrategen von Morgan Stanley. Die Firmen konzentrierten sich auf Ausgabendisziplin, seien aber auch bestrebt, in neue Technologien zu investieren, "die die künftige Produktivität vorantreiben können, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz."