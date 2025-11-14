Es scheint kaum Folgen zu haben, wenn man Jahresendprognosen verfehlt. Die durchschnittliche Amtszeit der 23 von Bloomberg verfolgten Strategen liegt bei rund einem Jahrzehnt. Aus Wilsons Sicht ist das Jahresendziel jedoch der unwichtigste Teil seines Jobs. Seine eigentliche Aufgabe besteht darin, die Vielzahl an Kräften zu entschlüsseln, die auf den Markt einwirken, um Morgan Stanleys institutionellen Kunden ein Rahmenwerk für ihre Entscheidungen zu bieten. Er sagt sogar, er hasse es, als bullisch oder bärisch bezeichnet zu werden. Warum? «Das wird dem, was wir wirklich tun, nicht gerecht: nämlich den Leuten zu sagen, warum und welche Arten von Aktien in diesem Umfeld am besten funktionieren», sagt er. «Eines meiner Ziele ist es, all diese Verrücktheit mit einer rationalen Geschichte verständlich zu machen. Ich bin ein bisschen ein Geschichtenerzähler.»