Es war April, und der Handelskrieg von Präsident Donald Trump hatte die Finanzmärkte erschüttert, wodurch Morgan Stanleys Chefstratege für US-Aktien ein gefragter TV-Gast war. Die grellen Studioleuchten machten dem Wall-Street-Veteranen nichts aus. An die ist er gewöhnt – dank dutzender Auftritte auf Wirtschaftssendern, während er in den vergangenen Jahren an Bekanntheit gewann. Vor der Kamera zu reden gehört zum Job eines Strategen.
Mit einem kühnen Schritt hielt er an seiner Ansicht fest, dass US-Aktien in der zweiten Jahreshälfte steigen würden, während Kollegen überall an der Wall Street ihre optimistischen Prognosen einkassierten. Damit stand er unter seinen Fachkollegen praktisch allein – in einem Geschäft, in dem man sich am sichersten fühlt, wenn man mit dem Strom schwimmt. Sie können mich nicht feuern, wenn ich sage, was alle anderen an der Wall Street sagen, denkt man leicht. «Wenn man gegen den Konsens liegt, ist es unangenehm», sagt Wilson, 58.
Doch Wilson war auch überzeugt von seiner Prognose. Sie beruhte auf firmeneigenen Modellen, Gesprächen mit Kunden und jahrelanger Erfahrung. Viele fundamentale Indikatoren, die er beobachtete, hatten bereits ihren Tiefpunkt erreicht. Aus seiner Sicht war der Aktienmarkt bereit zum Anstieg. Paradoxerweise, so erklärt er, steigerte sein Unbehagen seine Zuversicht. Tatsächlich fühlt Wilson sich am sichersten, wenn er gegen die Masse der Strategen arbeitet. «Man kann mit einer Prognose schwer richtig Geld verdienen, wenn man nicht vom Konsens abweicht», sagt Wilson.
Wilson tat gut daran, bei seiner Meinung zu bleiben. Der S&P-500-Index stieg vom April-Tief bis zum 8. Oktober um 36 Prozent – der stärkste Sechsmonatsanstieg seit den 1950er-Jahren.
Eine ähnliche konträre Prognose im Jahr 2022 festigte Wilsons Status als Star-Stratege. Er hatte – noch bevor Russland in die Ukraine einmarschierte – korrekt vorhergesagt, dass es im Laufe des Jahres zu einem massiven Rückgang der US-Aktien kommen würde. Der S&P 500 erlebte seinen schlimmsten Einbruch seit der globalen Finanzkrise. Die Mehrheit seiner Kollegen hatte damals steigende Aktien erwartet.
Wilson war nicht immer so treffsicher. 2023 verfehlte er spektakulär: Er wurde als einer der grössten Bären der Wall Street bezeichnet, weil er an Crash-Prognosen festhielt, während andere wieder optimistisch wurden. Der S&P 500 stieg in dem Jahr um 24 Prozent. Seine Modelle versagten; er konzentrierte sich zu sehr auf makroökonomische Risiken und übersah die Bedeutung des Künstliche-Intelligenz-Booms. «Wir lagen falsch», sagt er. «Niemand gibt gerne zu, dass er falschliegt, aber wir alle liegen manchmal falsch, oder?»
Der Mensch hinter dem Strategen
Demut fällt Wilson nicht unbedingt leicht. Doch über 35 Jahre im Geschäft haben sie ihm beigebracht. Wilson kam 1989 zu Morgan Stanley, arbeitete in der Investmentbank sowie im Sales-&-Trading-Bereich, bevor er zum Chief Investment Officer des Unternehmens wurde. 2017 übernahm er ausserdem die Rolle des Chefstrategen für US-Aktien. Es war ein ungewöhnlicher Karriereweg: An der Wall Street beginnen viele in der Research-Abteilung und gehen später ins Portfoliomanagement. Bei Wilson war es umgekehrt. Er sagt, seine Erfahrung als Händler helfe ihm, die Herausforderungen seiner Kunden besser zu verstehen.
Unter seinen Kollegen fällt Wilson auch dadurch auf, dass er seine Prognosen im TV und Radio schroff verteidigt. Er wirkt streng und nüchtern. «Manche Leute denken wahrscheinlich – ich sage das Wort jetzt nicht –, dass ich ein Arschloch sei, wirklich aggressiv und dass ich Diskussionen totreiten will», sagt er. «In Wirklichkeit bin ich, obwohl sehr wettbewerbsorientiert, im Allgemeinen ein ziemlich entspannter Typ.»
Recht zu haben ist nicht der Punkt – Lernen ist es, sagt er. Institutionelle Kunden «bohren oft Löcher in mein Konzept. Manchmal gewinne ich diese Debatten, manchmal verliere ich sie – aber vor allem lerne ich etwas, und das fliesst in mein Mosaik ein», sagt Wilson. «Darum geht es im Investmentprozess.»
Wilson entwickelt seinen Ansatz seit seinem 13. Lebensjahr, als seine Mutter – Börsenmaklerin – ihn aufforderte, eine Aktie auszuwählen. Er entschied sich für Nike Inc., damals ein junges Sneaker-Startup mit einem Laufschuh, der einem texanischen Jungen gefiel, dessen bester Freund ein Leichtathlet war. «Der einzige Grund war die Peter-Lynch-Regel: Investiere in das, was du kennst», erklärt er und verweist auf den berühmten Magellan-Fondsmanager. «Alles, was ich wusste, war, dass Waffel-Trainer gerade der heisse Trend waren.» Wilson hielt die Aktie bis zum College an der University of Michigan, wo er seine Frau kennenlernte, mit der er seit 35 Jahren verheiratet ist. Er sah zu, wie die Investition um das Zwanzigfache stieg. «Sie hat unterwegs vieles bezahlt. Ich war früh angefixt.»
Analysewerkzeug und Ausblick
Für die breite Öffentlichkeit werden Strategen danach beurteilt, wo sie den S&P 500 zum Jahresende sehen. Meist liegt die Durchschnittsprognose bei einem Anstieg von etwa 9 Prozent – ungefähr dem langfristigen Mittelwert des Index der letzten 50 Jahre. 2022 erwartete der Konsens ein Plus von 4 Prozent, doch die Aktien beendeten das Jahr 19 Prozent im Minus. 2023 lag die Durchschnittsprognose bei +6 Prozent – der Index vervierfachte diesen Wert.
Es scheint kaum Folgen zu haben, wenn man Jahresendprognosen verfehlt. Die durchschnittliche Amtszeit der 23 von Bloomberg verfolgten Strategen liegt bei rund einem Jahrzehnt. Aus Wilsons Sicht ist das Jahresendziel jedoch der unwichtigste Teil seines Jobs. Seine eigentliche Aufgabe besteht darin, die Vielzahl an Kräften zu entschlüsseln, die auf den Markt einwirken, um Morgan Stanleys institutionellen Kunden ein Rahmenwerk für ihre Entscheidungen zu bieten. Er sagt sogar, er hasse es, als bullisch oder bärisch bezeichnet zu werden. Warum? «Das wird dem, was wir wirklich tun, nicht gerecht: nämlich den Leuten zu sagen, warum und welche Arten von Aktien in diesem Umfeld am besten funktionieren», sagt er. «Eines meiner Ziele ist es, all diese Verrücktheit mit einer rationalen Geschichte verständlich zu machen. Ich bin ein bisschen ein Geschichtenerzähler.»
Warum also überhaupt Jahresendprognosen? Hier zitiert Wilson das Sprichwort, dass der Weg wichtiger sei als das Ziel. Die wahre Geschichte sei, wie er zu seiner Prognose gelangt ist – nicht die Zahl selbst. «Wenn man nicht weiss, warum Dinge steigen oder fallen, wird man nie an den richtigen Stellen im Markt sein», sagt er. «Ich bin am unwohlsten, wenn ich nicht weiss, was passiert. Selbst wenn wir richtigliegen – wenn ich nicht wirklich verstehe, was vor sich geht, werde ich sehr nervös, weil ich einfach verwirrt bin.»
Wilson analysiert eine breite Vielfalt an Marktmetriken – von Stimmung über Fundamentaldaten bis zu technischen Indikatoren. Er schaut sich Morgan Stanleys «sehr gute proprietäre Positionsdaten» an, sagt er. Ausserdem überwacht er rund 20 Spezialcharts, die etwa die Veränderungsrate von Bewertungen und Gewinnrevisionen verfolgen. Er mag technische Analyse und sagt, einige seiner besten Prognosen seien an Wendepunkten von Trendlinien entstanden.
Er durchstöbert die Social-Media-Plattform X, um herauszufinden, was Finanzleute dort denken – obwohl er nie postet und einen anonymen Account nutzt. Und er hört seinen Kunden zu – etwas, das ihm besonders wichtig zu sein scheint. «Ich habe früh gelernt, dass ältere, erfahrene Leute im Geschäft gerne ihr Wissen teilen», sagt er. «Also lass sie reden und hör zu. Es ist eine kostenlose Lektion darüber, wie Märkte funktionieren.»
Ist eine Jahresendrally wahrscheinlich?
Seit seinem April-Call ist Wilson bullish geblieben. In einem Interview Ende September sieht er den S&P 500 bis Mitte 2026 auf 7'200 steigen. Er ist mit dieser Prognose nicht allein – die meisten an der Wall Street erwarten eine Jahresendrally. Doch Wilson fügt einen Vorbehalt hinzu: Aktien könnten zuvor um bis zu 10 Prozent fallen, bevor sie sich erholen.
Bis Ende Oktober hatte der S&P 500 seine Rekordrally weiter ausgebaut und 6.840 erreicht. Ohne bisherige Korrektur ist Wilson weiterhin unbehaglich, aber zuversichtlich – und bleibt damit von seinen Kollegen abgehoben.
(Bloomberg)