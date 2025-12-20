Die engen Verbindungen der Bank zu Musk verschafften ihr einen Vorteil bei dessen Entscheidung, sagten drei mit ​der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Das ‌Auswahlverfahren für den Börsengang ‌laufe jedoch noch. Auch Goldman Sachs und JPMorgan bewerben sich um eine Rolle. Es sei jedoch nicht sicher, dass Morgan Stanley die begehrte führende Position als Konsortialführer erhalte, hiess es weiter. ⁠Eine Entscheidung Musks könnte noch vor Jahresende fallen.