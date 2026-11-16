Unterdessen erklärte die Wall-Street-Bank, sie bevorzuge deutsche Bundesanleihen und britische Staatsanleihen. Dies liege daran, dass die Märkte mehr Zinserhöhungen durch die Bank of England einpreisen, als die Bank selbst erwartet, während sie für 2028 von einer geringeren geldpolitischen Lockerung durch die Europäische Zentralbank ausgehen. Für die USA prognostizieren die Strategen der Bank, dass die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in der ersten Jahreshälfte auf 5,05 Prozent steigen könnten, da für die Federal Reserve noch zwei weitere Zinsschritte erwartet werden.