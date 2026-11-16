Die Strategen von Morgan Stanley empfehlen eine «maximal übergewichtete» Position bei globalen Aktien. Sie verwiesen dabei auf einen intakten Investitionszyklus im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), der für ein anhaltend robustes Wirtschafts- und Gewinnwachstum bis ins kommende Jahr sorgen dürfte.
Die Wall-Street-Bank behielt ihre «Übergewichten»-Einstufung für US-Aktien bei und hob die Bewertung für japanische sowie europäische Aktien auf dasselbe Niveau an, wie Strategen - darunter Serena Tang - in einem Bericht vom 15. November schrieben. Für Schwellenländer gilt demnach eine «Neutral»-Einstufung («Equal Weight»). Zudem hob die Bank das Kursziel für den S&P 500-Index auf ein Niveau an, das ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent impliziert. Konkret sieht sie das marktbreite US-Aktienbarometer im vierten Quartal 2027 bei 8700 Punkten.
An anderer Stelle prognostizierte Morgan Stanley einen moderaten Kursanstieg für den Dollar und bevorzugte Unternehmensanleihen mit guter Bonität sowie Gold.
«Da risikobehaftete Anlagen günstiger geworden sind, gehen wir wieder mehr Risiken ein», schrieben die Strategen von Morgan Stanley in dem Bericht. «Im Bereich globaler Aktien weitet sich das Geschehen über die sogenannten Hyperscaler hinaus aus, und bis 2027 wird es zunehmend um die Renditen für Unternehmen gehen, die KI einsetzen.»
Der Optimismus der Investmentbank gegenüber Aktien ist bemerkenswert in einer Zeit, in der die Zwischenwahlen in den USA und die anhaltende Inflation erneut Zweifel an der Fähigkeit der KI-Industrie zur Monetarisierung von Technologien aufkommen lassen, was zu neuen Turbulenzen auf den globalen Märkten führt. Der MSCI ACWI Index ist gegenüber seinem August-Höchststand um mehr als 4 Prozent gesunken, während ein Benchmark-Indikator für Chip-Aktien seit Anfang letzten Monats 23 Prozent verloren hat.
Die Strategen von Morgan Stanley sagten aber auch, dass das Gewinnwachstum im MSCI ACWI nächstes Jahr eine 13-Prozent-Performance erreichen könnte, während die Belastung durch die Bewertungen nachlassen und sich möglicherweise umkehren dürfte. Sie fügten hinzu, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des Index das 15-fache beträgt und damit den niedrigsten Stand seit 2023 darstellt.
«Angesichts unseres Basisszenarios für das globale Wachstum sowie der Tatsache, dass börsennotierte Unternehmen stark von langfristigen Investitionstrends (Capex) und Innovationsthemen profitieren, dürfte sich das robuste Gewinnwachstum fortsetzen», so die Strategen. «Die Bewertungskennzahlen sind 2026 im Zuge der strafferen Liquiditätsbedingungen deutlich gesunken - dieser Belastungsfaktor dürfte im kommenden Jahr wegfallen.»
Morgan Stanley empfiehlt bei US-Aktien einen Fokus auf «prozyklische Qualität», während für japanische Aktien eine Reflation als unterstützender Faktor wirkt. Chinesische Aktien hingegen leiden unter Deflation; zudem bevorzugt die Bank aufgrund der jeweiligen Bewertung südkoreanische gegenüber taiwanischen Aktien.
Unterdessen erklärte die Wall-Street-Bank, sie bevorzuge deutsche Bundesanleihen und britische Staatsanleihen. Dies liege daran, dass die Märkte mehr Zinserhöhungen durch die Bank of England einpreisen, als die Bank selbst erwartet, während sie für 2028 von einer geringeren geldpolitischen Lockerung durch die Europäische Zentralbank ausgehen. Für die USA prognostizieren die Strategen der Bank, dass die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in der ersten Jahreshälfte auf 5,05 Prozent steigen könnten, da für die Federal Reserve noch zwei weitere Zinsschritte erwartet werden.
«Da die Marktpreise eher auf eine restriktive geldpolitische Ausrichtung hindeuten, erwarten wir für den Grossteil der G10-Staaten Renditen, die unter den Terminzinssätzen liegen - insbesondere mit Blick auf das Jahr 2028 -, sowie eine steilere Zinsstrukturkurve», schrieben Strategen, darunter Matthew Hornbach, im selben Bericht.