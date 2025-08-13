Die Schweizerische Nationalbank (SNB) signalisiere laut den Experten mit ihrer Aussage, dass in den kommenden Monaten negative Zinsen möglich sind. Auch die Bank Safra Sarasin sieht hier ein erhöhtes Risiko, hält eine Zinssenkung im September wegen steigender Inflation und restriktiver SNB-Kommunikation jedoch für unwahrscheinlich. Sollten die US-Zölle von 39 Prozent länger bestehen bleiben, könnte im Dezember ein deutlicher Zinsschritt folgen. Gleichzeitig verweist Morgan Stanley auf ein überarbeitetes Zollabkommen, mögliche Ausnahmen bei Arzneimittelabgaben und die engen Handelsbeziehungen zur EU – Faktoren, welche die Belastung für die Schweiz verringern könnten.