Die Analysten der US-Grossbank Morgan Stanley haben die Aktien von Amazon in ihre Top-Picks aufgenommen. Das E-Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmen verfüge über eine Reihe starker Wachstumstreiber, hiess es zur Begründung.
So ist Morgan-Stanley-Experte Brian Nowak nach wie vor der Ansicht, dass das Wachstums- und Gewinnpotenzial von Amazon Web Services (AWS) unterschätzt werde. Er erwartet nun, dass AWS in den Jahren 2027 und 2028 dem Gesamtkonzern den Weg zu einem Gewinn je Aktie von 16,50 Dollar ebnen wird. Im Geschäftsjahr 2025 wurde dieser Wert mit 7 Dollar ausgewiesen.
Morgan Stanley sieht Amazon ausserdem als Gewinner im Bereich der «agentischen KI» und schreibt dazu: «Wir gehen davon aus, dass Amazon seine führende E-Commerce-Infrastruktur sowie seinen treuen Kundenstamm nutzen wird, um die Monetarisierung weiter voranzutreiben.» Bei sogenannter agentischer KI handelt es sich um Systeme, die menschliches Verhalten nachahmen und so ihre Aufgaben weitgehend ohne Zutun von Menschen planen und ausüben können.
Die Analysten um Brian Nowak sind beim «Overweight»-Rating geblieben und haben das Kursziel für die Aktien des in Seattle ansässigen Technologieunternehmens auf 350 von 335 Dollar angehoben. Das neue Preisziel steht 33 Prozent über der Schlussnotiz vom Montag. Es deutet auch den Aufstieg zu einem neuen Rekordstand an - und dies schon in den nächsten zwölf Monaten.
Derweil haben die Anteilsscheine des von CEO Andy Jassy geführten Konzerns in den vergangenen Wochen eine durchwachsene Entwicklung durchgemacht. Auf Vier-Wochen-Sicht hat ein 1,5-prozentiges Plus resultiert - und darin ist der 5-Prozent-Anstieg vom Montag aufgrund der Neueinschätzung durch Morgan Stanley schon einberechnet. Ohne diesen Kurssprung hätten die Titel eine negative Ein-Monats-Performance hingelegt.
Zuletzt lag eine gedämpfte Stimmung über den US-Technologiewerten. So haben sich Anleger von der Tech-Börse Nasdaq zurückgezogen. Sorgen bereiteten nicht nur die weltpolitischen Spannungen, sondern namentlich auch Sorgen über wachsende Finanzierungskosten für KI‑Konzerne. Ungeachtet dessen halten Wall-Street-Analysten an Tech-Titeln wie Amazon fest: Für Amazon liegen 77 Kaufempfehlungen und 4 «Hold»-Ratings, aber keine «Sell»-Einstufung vor.