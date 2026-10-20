Die Analysten um Brian Nowak sind beim «Overweight»-Rating geblieben und haben das Kursziel für die Aktien des in Seattle ansässigen Technologieunternehmens auf 350 von 335 Dollar angehoben. Das neue Preisziel steht 33 Prozent über der Schlussnotiz vom Montag. Es deutet auch den Aufstieg zu einem neuen Rekordstand an - und dies schon in den nächsten zwölf Monaten.