Die Konzerne selbst werden ​mutiger, weil sie von der US-Regierung unter ‌Donald Trump regulatorisch weniger Hürden für Grossfusionen erwarten als das in der ​Vergangenheit ​der Fall war. Im ⁠Handel positionieren sich ​die Anleger angesichts ⁠des Iran-Kriegs neu, der die Ölpreise ‌nach oben treibt und neue Inflationsängste schürt.