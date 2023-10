"Hohe Dividendenrenditen neigen dazu, sich im Laufe der Zeit umzukehren, was bedeutet, dass der Griff nach den Aktien mit den höchsten Renditen nur ein taktischer Handel und kein langfristiges Engagement sein sollte", schreibt Wilson. Stattdessen sollten sich die Anleger auf defensivere, spätzyklische Dividendenwachstumsaktien konzentrieren. Aktien mit stabilem Dividendenwachstum schneiden in späten Konjunkturzyklen wie 2018 bis 2020 am besten ab, so Wilson, und haben sich 2023 gut entwickelt, als die große Tech-Rallye an Fahrt verloren hat und die Anleger nach Sicherheit gesucht haben.