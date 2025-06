Der Dollar hat sich in diesem Jahr bereits abgeschwächt, da die Unruhen im Handel die Währung belasten. «Wir sind der Meinung, dass die Zins- und Devisenmärkte nach zwei Jahren, in denen sie sich in grossen Schwankungsbreiten bewegten, nun einen Trend eingeschlagen haben, der sich fortsetzen wird und den US-Dollar deutlich absenkt und die Renditekurven steiler werden lässt», schreiben die Strategen.