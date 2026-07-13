Das setzt die Messlatte für Aktienindizes, die nahe ihren Allzeithochs notieren, hoch. Der Fokus liegt erneut auf Technologieaktien, um Hinweise auf die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zu erhalten und zu prüfen, ob die Aussichten robust genug sind, um die hohen Bewertungen des Halbleitersektors zu rechtfertigen.