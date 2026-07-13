Die Unternehmen des US-Aktienmarktes werden robuste Semesterresultate abliefern. Diese Meinung vertreten die Strategen von Morgan Stanley. Das Team um Michael Wilson erklärte, der Medianwert des «S&P 1500 Composite Index» generiere ein Gewinnwachstum pro Aktie von über 10 Prozent, die beste Performance seit der Erholung nach der Covid-Krise.
Ferner hoben Analysten ihre Gewinnschätzungen für den Konsumgüter- und Transportsektor weiter an, die beide eng mit dem Wirtschaftswachstum verknüpft seien, so die Strategen. «Wir erwarten, dass sich die positive Entwicklung fortsetzt, angetrieben durch die robuste Gewinnentwicklung des Medianwerts», schrieb Wilson in einer Mitteilung.
Die Berichtssaison für das zweite Quartal beginnt am Dienstag mit den Berichten der grossen Banken. Analysten erwarten für die S&P-500-Unternehmen einen Gewinnanstieg von 23 Prozent, wie Daten von Bloomberg Intelligence zeigen. Dies wäre einer der besten Werte überhaupt, abgesehen von Erholungen nach schweren Rezessionen.
Das setzt die Messlatte für Aktienindizes, die nahe ihren Allzeithochs notieren, hoch. Der Fokus liegt erneut auf Technologieaktien, um Hinweise auf die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zu erhalten und zu prüfen, ob die Aussichten robust genug sind, um die hohen Bewertungen des Halbleitersektors zu rechtfertigen.
Investoren warten zudem gespannt auf die Ergebnisse der sogenannten Hyperscaler, die grosse Investitionen in KI-Infrastruktur tätigen. Diese Gruppe hat die diesjährige Rallye des S&P 500 aufgrund von Bedenken, dass sich hohe Investitionen nicht auszahlen könnten, weitgehend verpasst. Tatsächlich übertrifft der gleichgewichtete S&P 500-Index, der den Einfluss der Tech-Giganten abschwächt, den nach Marktkapitalisierung gewichteten Index erstmals seit 2022.
Dennoch betonen einige die Stärke der Gewinne im Technologiesektor. Die Strategin Lori Calvasina von RBC Capital Markets stufte den Sektor auf «Übergewichten» hoch und begründete dies mit deutlichen Aufwärtskorrekturen der Umsatz- und Gewinnschätzungen sowie einem wiederauflebenden Kapitalzufluss.
«Die Bewertungen von Technologieaktien sind zugegebenermassen nicht günstig, aber in unserem jüngsten Update liegt der Sektor beim absoluten und relativen KGV nur leicht über dem langfristigen Durchschnitt», schrieb Calvasina in einer Mitteilung.
(Bloomberg/cash)