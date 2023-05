Infolge der fortschreitenden Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) rechnet das IT- und Beratungsunternehmen IBM einem Agenturbericht zufolge mit einem Einstellungsstopp. Bis zu 7800 Stellen könnten in den kommenden Jahren durch KI ersetzt werden, sagte Konzernchef Arvind Krishna am Montag Bloomberg. Rund 30 Prozent der nicht kundenorientierten Funktionen könnten in fünf Jahren durch KI und Automatisierungen verdrängt werden. Einstellungen speziell in Back-Office-Funktionen wie der Personalabteilung werden ausgesetzt oder verzögert. Der PC-Hersteller werde zudem durch Fluktuation frei werdende Stellen nicht neu besetzen. KI gewinnt derzeit aufgrund des Chatbots ChatGPT von Open AI mit der Unterstützung von Microsoft zunehmend an Bedeutung.