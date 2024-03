Refinanzierungsrisiken und Leerstandsquoten seien weltweit die «Schlüsselprobleme», so die Analysten. Aber es gebe «bemerkenswerte Unterschiede» zwischen US- und europäischen Banken. Nach Schätzungen der Analysten werden in diesem Jahr etwa 660 Milliarden Dollar an CRE-Schulden in den USA fällig. In Europa seien es dagegen nur 150 bis 200 Milliarden Dollar. Während die Leerstandsquoten in San Francisco bei 32 Prozent und in Los Angeles bei 27 Prozent lägen, komme London auf lediglich neun und Zürich auf etwa fünf Prozent.