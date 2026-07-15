Darüber hinaus sorgte ​die Volatilität an den Finanzmärkten für eine rege ​Handelsaktivität der Kunden, die sich ​gegen Risiken absichern wollten. Geopolitische Spannungen wie der Krieg zwischen den USA und dem ‌Iran sowie die Ungewissheit über die Zinspolitik der US-Notenbank hatten die Märkte im Vierteljahr bewegt. Die Erträge im Aktienhandel von Morgan Stanley ​sprangen um ​mehr als 69 Prozent ⁠auf 6,3 Milliarden Dollar. Mit den starken ​Zahlen reiht sich ⁠das Institut in die Riege der Konkurrenten JPMorgan Chase, Bank ‌of America oder Goldman Sachs ein, die am Dienstag ebenfalls einen Gewinnsprung und ein starkes Handelsgeschäft auswiesen. Die Aktie ‌von Morgan Stanley legte im vorbörslichen US-Handel um etwa ​ein Prozent zu.