Mit dieser Akquisition folgt Novartis der Strategie, seine Pipeline zu stärken, die in seine therapeutischen Kernbereiche fallen und die bereits bestehende Pipeline mit zusätzlichen Produktkandidaten in der späten Entwicklungsphase ergänzen, schreibt Stefan Schneider, Pharma-Analyst bei Vontobel. «Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit gehen wir von einer reibungslosen Integration der Morphosys aus.» Schneider hält mit Blick in die Vergangenheit fest, dass Novartis bereits 2004 eine erste Zusammenarbeit mit Morphosys zur Entwicklung von Antikörper-Krebstherapien einging und diese 2007 ausweitete. Aus dieser Zusammenarbeit entstand Ianalumab, das Novartis derzeit in verschiedenen Phase-3-Studien testet. Der Vontobel-Analyst bekräftigt das Kursziel von 101 Franken und die Kaufempfehlung.