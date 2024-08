2021 hatte die CS einem Vergleich einer Zahlung von rund 475 Millionen Dollar an die Behörden in den USA und in Grossbritannien zugestimmt. Sie erliess dem afrikanischen Land ausserdem Schulden im Umfang von 200 Millionen Dollar. Im vergangenen Herbst hatte die UBS zudem in einem Zivilprozess am Londoner «High Court» eine aussergerichtliche Einigung mit Mosambik erreicht.