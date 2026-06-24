Die Anlage am südlichen Stadtrand von Moskau sei schwer beschädigt worden, ⁠sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. «Die Reparatur wird mindestens ein halbes ‌Jahr dauern», erklärte eine der mit den Vorgängen ‌vertrauten Personen. Der Betreiber Gazprom Neft ​reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Anlage war in den vergangenen Wochen zweimal getroffen worden und musste den Betrieb einstellen. Der Ausfall der Raffinerie macht es für Russland schwerer, ‌dem akuten Spritmangel im Land zu begegnen.