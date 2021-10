Damit ist die geplante Vereinfachung der Beteiligungsstruktur am österreichischen Motorradbauer KTM umgesetzt. In einem ersten Schritt hatte dabei die indische Partnerin Bajaj ihre KTM-Beteiligung in Höhe von 46,5 Prozent an die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG übertragen. Im Gegenzug hatte Bajaj eine Beteiligung an der PTW Holding AG im Ausmass von 49,9 Prozent erhalten.

Nun wurden mittels Sachkapitalerhöhung knapp 11,3 Millionen neue Aktien ausgegeben, wie die Pierer Mobility AG am Freitag mitteilte. Zur Zeichnung wurde ausschliesslich die PTW Holding AG zugelassen, die im Gegenzug ihre 46,5 Prozent-Beteiligung an der KTM AG als Sacheinlage in die Pierer Mobility AG einbrachte.

Durch die Transaktion erhöhte sich die Beteiligung von Pierer an der operativen KTM AG auf 98,2 Prozent von zuvor 51,7 Prozent.

(AWP)