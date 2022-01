Man beantrage die Aufnahme in den amtlichen Handel der Wiener Börse, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Erstkotierung sei aber nach wie vor an der Schweizer Börse SIX. Begründet wird der Schritt mit dem grossen Investoreninteresse im In- und Ausland.

Die Handelsaufnahme im sogenannten "Prime Market" der Wiener Börse erfolgt laut der Mitteilung am 1. März 2022. Als Europas führender Zweirad-Hersteller mit einer Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden Euro reihe sich Pierer in die Liga der 39 grössten und meistgehandelten Unternehmen an der Wiener Börse ein, heisst es weiter.

(AWP)