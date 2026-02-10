Beast Industries, das auf einen Unternehmenswert von etwa 5,2 Milliarden Dollar geschätzt wird, fungiert als Plattform, die die digitale Reichweite in Konsummarken umwandelt - das Geschäftsmodell ähnelt jenem von Disney. Das Unternehmen ist neben der Unterhaltungsbranche auch in der Konsumgüterindustrie tätig. Das Unternehmen besitzt Lebensmittelmarken wie Feastables und Lunchly. Zudem plant es mit Beast Mobile den Einstieg in den Mobilfunkmarkt. Mit der neuesten Akquisition expandiert das Konglomerat in die Finanzdienstleistungsbranche.