YouTube-Star Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, hat über sein Unternehmen Beast Industries das Fintech-Unternehmen Step übernommen. Donaldson ist mit über 460 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf seinem Hauptkanal der meist abonnierte Content-Creator auf YouTube. Bekannt wurde er durch aufwendige, hochbudgetierte und philanthropische Videos, die oft extreme Challenges, grosszügige Spendenaktionen oder virale Unterhaltung mit hohem Produktionswert zeigen.
Beast Industries, das auf einen Unternehmenswert von etwa 5,2 Milliarden Dollar geschätzt wird, fungiert als Plattform, die die digitale Reichweite in Konsummarken umwandelt - das Geschäftsmodell ähnelt jenem von Disney. Das Unternehmen ist neben der Unterhaltungsbranche auch in der Konsumgüterindustrie tätig. Das Unternehmen besitzt Lebensmittelmarken wie Feastables und Lunchly. Zudem plant es mit Beast Mobile den Einstieg in den Mobilfunkmarkt. Mit der neuesten Akquisition expandiert das Konglomerat in die Finanzdienstleistungsbranche.
Die genauen Konditionen der Übernahme von Step wurden nicht bekannt gegeben. Step spezialisiert sich auf junge Menschen, bietet dazu Spar- und Anlageprodukte an und hilft Minderjährigen unter 18 Jahren, eine Kreditwürdigkeit aufzubauen. Bisher hat Step über 500 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt und mehr als 7 Millionen Kundinnen und Kunden gewonnen.
In einer Pressemitteilung vom Montag erklärte Jeff Housenbold, CEO von Beast Industries: «Diese Übernahme ermöglicht es uns, unser Publikum dort zu erreichen, wo es sich bewegt - mit praktischen, technologiebasierten Lösungen, die ihre finanzielle Zukunft nachhaltig verbessern können.»
(Bloomberg/cash)