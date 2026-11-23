Den Angaben zufolge soll nach dem Zusammenschluss ein jährlich wiederkehrender Umsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar erreicht werden. Ausserdem verspricht sich Crowdstrike von dem Zukauf eine Verbesserung der Marge. So soll 18 bis 24 Monate nach Abschluss der Transaktion jährlich eine halbe Milliarde Dollar gespart werden, etwa durch die Zusammenlegung von Rechenzentrumsinfrastruktur. Auch ohne Berücksichtigung der Synergien soll sich der Zufluss freier Barmittel je Aktie deutlich steigern. Der Deal soll im zweiten Geschäftshalbjahr 2028 abgeschlossen sein, abhängig von der Zustimmung der Aktionäre und der Behörden.