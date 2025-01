Der Chef des Swiss-Re-Konkurrenten Munich Re, Joachim Wenning, sieht auch nach dem für 2025 angepeilten Rekordgewinn von sechs Milliarden Euro noch Steigerungspotenzial für den weltgrössten Rückversicherer. «Es sieht nicht so aus, als wären wir am Ende der Fahnenstange angelangt», sagte Wenning beim Neujahrsempfang am Dienstagabend in München.