Die Münchener Rück erwartet keinen weiteren Rückgang der Preise in der Schaden-Rückversicherung. «Wir sehen eine Stabilisierung auf diesem Niveau», sagte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning in einer Pressekonferenz am Freitag in München.
Der weltgrösste Rückversicherer hatte in den ersten drei Erneuerungsrunden des Jahres Preisrückgänge von 1,2 Prozent hinnehmen müssen. Die Branche werde aber nicht zu einem «weichen Markt» zurückkehren, in dem die Rückversicherer in den Verhandlungen mit den Erstversicherern nachhaltig Preisnachlässe schlucken müssen, sagte Wenning.
Zum einen gebe es keine Jahre ohne Grossschäden mehr, zum anderen dränge nicht mehr alternatives Kapital - etwa in Form von Katastrophen-Bonds - in den Markt. «Das alles verhindert ein Runterfallen der Preise.»
Die Aktien des Rückversicherers geben am Freitag nach den Zweitquartalszahlen 8 Prozent nach. In den Sog geraten ist auch Swiss Re: Die Aktie des Schweizer Rückversicherers büsst 2 Prozent ein.
