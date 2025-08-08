Der weltgrösste Rückversicherer hatte in den ersten drei Erneuerungsrunden des Jahres Preisrückgänge von 1,2 Prozent hinnehmen müssen. Die Branche werde aber nicht zu einem «weichen Markt» zurückkehren, in dem die Rückversicherer in den Verhandlungen mit den Erstversicherern nachhaltig Preisnachlässe schlucken müssen, sagte Wenning.