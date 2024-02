Die Münchener Rück hatte zuletzt für das abgelaufene Jahr einen Nettogewinn von 4,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt; 2024 sollen es fünf Milliarden Euro werden. Das Unternehmen profitiert vom günstigen Marktumfeld und konnte zuletzt höhere Preise durchsetzen. Details zum abgelaufenen Geschäftsjahr und zu den Aussichten für 2024 will Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz nennen.