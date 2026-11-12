Die Münchener Rück erwartet harte Preisverhandlungen mit den Erstversicherern bei der im Januar anstehenden Erneuerung von Verträgen. «Das wird wieder eine schwierige Erneuerungsrunde», sagte Finanzvorstand Andrew Buchanan am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zur Quartalsbilanz. Ein Hintergrund sei das grosse Kapitalangebot in der Branche.
«Es wird erneut einen Abwärtsdruck auf die Preise geben, aber wir müssen abwarten, wo sich das einpendelt», sagte Buchanan. Positiv sei aus Sicht der Münchener Rück, dass das Preisniveau im Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft weiterhin angemessen sei. Man könne deswegen nicht von einem «weichen Markt» sprechen.
Der zusammen mit der Swiss Re weltweit führende Rückversicherer hatte im Oktober auf Basis vorläufiger Quartalszahlen seine Jahresprognose angehoben und untermauerte dies am Donnerstag mit der Vorlage seiner detaillierten Zwischenbilanz.
(Reuters)