«Es wird erneut einen Abwärtsdruck auf die Preise ‌geben, aber wir müssen abwarten, wo sich das einpendelt», sagte Buchanan. Positiv sei aus ​Sicht der Münchener Rück, ​dass das Preisniveau im ​Schaden- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft weiterhin angemessen sei. Man ‌könne deswegen nicht von einem «weichen Markt» sprechen.