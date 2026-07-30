Im ersten Halbjahr lagen die Naturkatastrophen-Schäden klar unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, in denen 136 Milliarden Dollar an Werten vernichtet wurden und Versicherer und Rückversicherer 66 Milliarden zahlen mussten. Das könne sich aber schon im zweiten Halbjahr umkehren, glaubt die Münchener Rück. Das liegt ​am Wetterphänomen «El Nino», das tendenziell die Durchschnittstemperaturen weltweit nach oben treibt - zusätzlich zum Klimawandel - und zum Jahresende ​seinen Höhepunkt erreichen dürfte. «Es ist eine gefährliche Mischung: Zur fortschreitenden Erderwärmung steuert die Welt ​auch noch auf einen Super-El Nino zu, der zusätzlich aufheizt», sagt Grimm. «Die Auswirkungen werden in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich deutlich zu spüren sein.»