Für das kommende Jahr hatte die Münchener Rück am Mittwoch einen Gewinnsprung auf rund vier Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Von 2023 an gelten für die Versicherungsbranche neue Bilanzierungsstandards. Die erwartete Steigerung sei aber zum Großteil auf operative Verbesserungen zurückzuführen und nicht auf die neuen Bilanzierungsvorschriften, machte Jurecka klar. Vorstandschef Joachim Wenning ergänzte, der harte Markt halte an, die Rückversicherer könnten Preiserhöhungen durchsetzen. "Das läuft und brummt ganz gut", sagte Wenning.