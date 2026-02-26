Mit 6,12 (2024: 5,69) Milliarden Euro lag das Konzernergebnis aber leicht unter den Schätzungen der Analysten, die dem weltweit zweitgrössten Rückversicherer 6,21 Milliarden zugetraut hatten. Für das laufende Jahr peilt der neue Vorstandschef Christoph Jurecka einen Gewinn von 6,3 Milliarden Euro an - auch dank eines Kapitalanlageergebnisses, dessen Rendite sich auf 3,5 (2025: 3,2) Prozent verbessern soll.
In der Schaden-Rückversicherung bröckeln die Preise: In der Erneuerungsrunde mit den Erstversicherern zum 1. Januar musste die Münchener Rück im Schnitt einen risikobereinigten Rückgang von 2,5 Prozent hinnehmen. Sie fuhr ihr gezeichnetes Geschäftsvolumen deshalb um 7,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zurück. Für die nächste Erneuerungsrunde im April sei ein Umfeld zu erwarten, «in dem das Preisniveau trotz des aktuellen Marktdrucks auf einem attraktiven Niveau und die erzielten Verbesserungen in den Vertragsbedingungen weitgehend gehalten werden können», hiess es in der Mitteilung.
(Reuters)