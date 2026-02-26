In der Schaden-Rückversicherung bröckeln die ​Preise: In der Erneuerungsrunde mit den ​Erstversicherern zum 1. Januar ​musste die Münchener Rück im Schnitt einen risikobereinigten Rückgang von ‌2,5 Prozent hinnehmen. Sie fuhr ihr gezeichnetes Geschäftsvolumen deshalb um 7,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zurück. ​Für ​die nächste Erneuerungsrunde ⁠im April sei ein ​Umfeld zu erwarten, «in dem ⁠das Preisniveau trotz des aktuellen Marktdrucks auf ‌einem attraktiven Niveau und die erzielten Verbesserungen in den Vertragsbedingungen weitgehend gehalten werden können», ‌hiess es in der Mitteilung.