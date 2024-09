Nach deutlichen Zuwächsen in den vergangenen Jahren dürfte der weltweite Rückversicherungsmarkt in den kommenden drei Jahren inflationsbereinigt um zwei bis drei Prozent wachsen und damit fast gleichauf mit dem Erstversicherungssektor, erklärte Münchner Rück, der weltgrösste Rückversicherer am Sonntag anlässlich des traditionellen Branchentreffens in Monte Carlo.