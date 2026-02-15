China als der «wahre» multilaterale Player?

Zum einen lag dies an der ‌Dramaturgie in München, bei der Chinas Aussenminister Wang Yi direkt nach US-Aussenminister Marco Rubio redete - und ​so einen direkten Gegenentwurf der Welt präsentieren konnte. Nach Rubios Absage an internationale Regeln, die über nationalen Interessen stehen, bezeichnete Wang Yi sein Land als den wahren Verteidiger des Multilateralismus. Er forderte, die Vereinten Nationen nicht durch US-Alleingänge zu unterminieren, sondern sie zu verteidigen. «Wir haben nicht das Recht, sie zu zerstören», sagte er - wohl wissend, dass China als Vetomacht im UN-Sicherheitsrat eine andere Position hat, als dies in einem von US-Präsident Donald Trump angeführten «Friedensrat» möglich wäre.