An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Nachmittag gut an: Die Munich-Re-Aktie legte leicht zu und lag zuletzt mit 0,6 Prozent im Plus. Der Dax-Konzern will seine Jahreszahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen. Der neue Vorstandschef Christoph Jurecka rechnete zuletzt weiter mit einem Jahresgewinn von rund sechs Milliarden Euro.