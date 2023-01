Insgesamt beliefen sich die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen in 2022 auf rund 120 Milliarden Dollar (112 Milliarden Euro), wovon etwa 90 Prozent wetterbedingt war, wie aus am Dienstag veröffentlichten Branchendaten der Munich Re hervorgeht. Der Rest entfiel beispielsweise auf Erdbeben. Die Gesamtschäden, also unter Berücksichtigung auch nicht-versicherter Vorfälle, bezifferte das Unternehmen auf 270 Milliarden Dollar.