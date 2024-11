Die Grossschäden in der Rückversicherung summierten sich auf 1,6 Milliarden Euro, wie Munich Re am Donnerstag in München mitteilte. Am teuersten schlug mit einer halben Milliarde Euro Hurrikan «Helene» in den USA zu Buche. Für das vierte Quartal rechnet der Vorstand mit weiteren hohen Schäden durch Hurrikan «Milton», nannte aber noch keine Summe.