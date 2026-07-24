Im zweiten Quartal profitierte die Munich Re nach eigenen Angaben von einer «sehr geringen» Grossschadenbelastung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Hinzu komme ein «sehr starkes» Kapitalanlageergebnis. Dieses schlage sich auch beim hauseigenen Erstversicherer Ergo nieder, der in den Monaten April bis Juni unter dem Strich rund 300 Millionen Euro verdient habe.