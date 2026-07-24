Im zweiten Quartal lag der Überschuss nach vorläufigen Zahlen bei 2,2 Milliarden Euro nach knapp 2,1 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur knapp 1,8 Milliarden erwartet. Vorstandschef Christoph Jurecka sieht den Konzern damit «auf sehr gutem Weg» zum geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Für die Munich-Aktie ging es nach den Neuigkeiten vom Mittag jedoch abwärts.