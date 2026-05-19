Musks Hang zu futuristischen Projekten hat dazu geführt, dass Analysten Tesla eher als Robotikunternehmen denn als Automobilhersteller betrachten. Gleichzeitig schafft das die Grundlage dafür, dass SpaceX bei seinem Börsengang in den kommenden Wochen eine Bewertung von 2 Billionen Dollar anstrebt – was Skeptiker als extrem hoch einstufen. Doch nachdem der Markt Teslas Ambitionen finanziell unterstützt hat, sehen viele inzwischen das grössere Risiko darin, nicht in den SpaceX-Börsengang zu investieren.