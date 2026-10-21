«Ich muss sorgfältig darüber nachdenken, was ich hier sage», sagte Musk. Der reichste Mensch der Welt gab anschliessend Einblicke in interne Beratungen und erklärte erstmals, dass sowohl SpaceX als auch Tesla Sonderausschüsse gebildet hätten, um die Idee zu prüfen. Die Ausschüsse bestünden aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern, sagte Musk. Er selbst könne wegen seines Interessenkonflikts nicht an den Beratungen teilnehmen.
Das hielt Musk nicht davon ab, seine Meinung zu äussern. «Glaube ich, dass es eine gute Idee wäre? Ja», sagte Musk. Nachdem er darauf hingewiesen hatte, dass es schwierig sein könnte, genügend Unterstützung von Tesla-Aktionären zu bekommen und keiner der beiden Ausschüsse sich auf Bedingungen festgelegt habe, bekräftigte er seine Unterstützung noch zweimal.
«Es spricht vieles dafür, die Unternehmen zusammenzuführen», sagte Musk. «Ich glaube, es wäre eine gute Idee, aber es liegt wirklich an den Sonderausschüssen beider Unternehmen.»
Aktien steigen nachbörslich
Die Aktien von SpaceX und Tesla bauten nach den Äusserungen ihre Gewinne aus und stiegen nachbörslich 9,3 Prozent beziehungsweise 1,6 Prozent. SpaceX ist das grössere der beiden Unternehmen und schloss mit einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar.
Eine Fusion von SpaceX und Tesla wäre ein spektakulärer Zusammenschluss und würde einen Konzern schaffen, dessen Geschäft Elektrofahrzeuge, Energiespeicherbatterien, Raketen und Satelliten umfasst. Die erklärte Begründung für die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Bereiche liegt in den gemeinsamen Ambitionen, künstliche Intelligenz für Rechenzentren im Weltraum, fahrerlose Autos und humanoide Roboter zu nutzen.
«Es steht ausser Frage, dass Musk die Fusion will, und er will sie lieber früher als später abschliessen», sagte Gene Munster, Gründer von Deepwater Asset Management, das in beide Unternehmen investiert hat. «Es war eine zentrale Frage in der Telefonkonferenz, und Elon sagte ungefähr dreimal, dass es eine gute Idee sei. Er begeistert die Leute dafür und will die Begeisterung steigern.»
Musk äusserte sich, nachdem SpaceX für das im September beendete Quartal einen Nettogewinn von 4,4 Milliarden Dollar ausgewiesen hatte. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,88 Milliarden Dollar deutlich. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 161% und lag ebenfalls über den Erwartungen.
Bedeutender Anbieter für KI-Unternehmen
Der Umsatz des KI-Geschäfts von SpaceX, das inzwischen unter dem Namen Super Intelligence oder SI firmiert, stieg im Quartal auf 7,56 Milliarden Dollar – mehr als neunmal so viel wie ein Jahr zuvor. SpaceX ist zu einem bedeutenden Anbieter von Rechenleistung und Infrastruktur für Anthropic, Alphabet und andere geworden und übernahm im August Cursor, den Entwickler eines beliebten KI-gestützten Programmierwerkzeugs.
Diese Faktoren trugen zusammen mit der stärkeren Verbreitung von Grok, den von Musks xAI entwickelten grossen Sprachmodellen, dazu bei, dass das KI-Geschäft von SpaceX im dritten Quartal einen operativen Gewinn von 431 Millionen Dollar erzielte. Ein Jahr zuvor hatte der Geschäftsbereich einen Verlust von 1,7 Milliarden Dollar verzeichnet.
«Super Intelligence war der herausragende Wachstumstreiber des Quartals», sagte SpaceX-Finanzvorstand Bret Johnsen während der Telefonkonferenz. Er verwies auf die gestiegene Nachfrage von Kunden nach mehr Rechenleistung sowie auf Verkäufe von Grok an Unternehmenskunden.
SpaceX erwartet für das erste Quartal des kommenden Jahres einen Gesamtumsatz von bis zu 37 Milliarden Dollar, sagte Johnsen. Er deutete an, dass das Unternehmen weiterhin Kredite aufnehmen wolle. Es gebe «eine Reihe verfügbarer Fremdkapitalquellen, mit denen wir derzeit sprechen». SpaceX teilte mit, dass die Zahl der Abonnenten seines Satelliten-Internetdienstes Starlink – der grössten Einnahmequelle des Unternehmens – bis zum dritten Quartal 13,6 Millionen erreicht habe. Damit blieb die Zahl hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der Umsatz des Konnektivitätsgeschäfts übertraf dennoch die Erwartungen und stieg gegenüber dem Vorjahr um 69% auf 5,25 Milliarden Dollar.
Während das KI- und das Konnektivitätsgeschäft von SpaceX stark gewachsen sind, legte der Umsatz der Sparte für Entwicklung, Herstellung und Betrieb von Trägerraketen und Raumfahrzeugen im dritten Quartal lediglich um 6% auf 1,77 Milliarden Dollar zu.
(Bloomberg/cash)