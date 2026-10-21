SpaceX erwartet für das erste Quartal des kommenden Jahres einen Gesamtumsatz von bis zu 37 Milliarden Dollar, sagte Johnsen. Er deutete an, dass das Unternehmen weiterhin Kredite aufnehmen wolle. Es gebe «eine Reihe verfügbarer Fremdkapitalquellen, mit denen wir derzeit sprechen». SpaceX teilte mit, dass die Zahl der Abonnenten seines Satelliten-Internetdienstes Starlink – der grössten Einnahmequelle des Unternehmens – bis zum dritten Quartal 13,6 Millionen erreicht habe. Damit blieb die Zahl hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der Umsatz des Konnektivitätsgeschäfts übertraf dennoch die Erwartungen und stieg gegenüber dem Vorjahr um 69% auf 5,25 Milliarden Dollar.