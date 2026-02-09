Der US-Investor Apollo Global Management will einem Bericht zufolge 3,4 Milliarden Dollar für die Versorgung von Elon Musks KI-Unternehmen xAI mit Chips von Nvidia bereitstellen. Apollo stehe kurz vor der Vergabe eines Kredits in dieser Höhe an ein Investmentvehikel, das die Chips kaufen und an xAI vermieten wolle, berichtete der Branchendienst «The Information» am Montag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Transaktion könnte noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Nvidia und xAI reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters, Apollo wollte sich nicht äussern. Grosse Technologieunternehmen planen in diesem Jahr Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe in ihre KI-Aktivitäten.
(Reuters)