Der US-Investor Apollo Global Management will einem Bericht ‌zufolge ‌3,4 Milliarden Dollar für die Versorgung von Elon Musks KI-Unternehmen xAI mit Chips ​von Nvidia bereitstellen. ‌Apollo stehe kurz ‌vor der Vergabe eines Kredits in dieser Höhe an ein Investmentvehikel, das die Chips kaufen und an ⁠xAI vermieten wolle, berichtete der Branchendienst «The Information» am Montag unter Berufung auf ​eine mit der Angelegenheit ‌vertraute Person. Die Transaktion ‍könnte noch in dieser Woche abgeschlossen werden. ​Nvidia und xAI reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters, ‌Apollo wollte sich ⁠nicht äussern. Grosse Technologieunternehmen ‌planen in diesem Jahr Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe ‍in ihre KI-Aktivitäten.