Danach holte Musk zu einer aufsehenerregenden Anschuldigung aus, die er mit dem Satz «Es ist an der Zeit, die wirklich grosse Bombe zu werfen» einleitete: Er behauptete, Trumps Name finde sich in Unterlagen zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. «Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden», schrieb er - und wünschte Trump danach einen «schönen Tag».