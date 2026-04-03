Hintergrund ist der geplante Börsengang von SpaceX, der der grösste aller Zeiten werden könnte. Das in Texas ansässige Unternehmen strebt einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge eine ‌Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an und will dabei 75 Milliarden Dollar erlösen. Als Konsortialführer für das Vorhaben sollen die Banken Morgan Stanley, ​Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup ​fungieren. Musk und SpaceX äusserten sich ​auf Anfrage zunächst nicht. Die Banken JPMorgan Chase und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme ab, ‌von den übrigen Instituten lag zunächst kein Kommentar vor.