Die SEC hatte ‌Tesla-Chef Musk im Januar 2025 verklagt. Sie warf dem reichsten Menschen der Welt vor, im Frühjahr 2022 ​den Erwerb einer ersten Beteiligung von fünf ​Prozent an dem Kurznachrichtendienst - der ​heute X heisst - elf Tage zu spät gemeldet zu haben. ‌Dadurch habe er weitere Aktien im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar zu künstlich niedrigen ​Preisen kaufen ​können. Musk hatte ⁠die Verzögerung als unbeabsichtigt bezeichnet und ​der Behörde vorgeworfen, ⁠es gezielt auf ihn abgesehen zu haben und ‌so seine Meinungsfreiheit zu verletzen. Er schloss die 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Twitter ‌im Oktober 2022 ab.