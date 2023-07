Am Montag wurde der Wandel Schritt um Schritt sichtbar: Erst wurde beim offiziellen Profil von Twitter der Name zu einem X geändert, wenig später ersetzte ein Logo mit dem Buchstaben auch den gewohnten blauen Vogel in der Web-Version. Der Account-Name des offiziellen Profils des Dienstes lautete aber weiterhin "@twitter" - und in der Smartphone-App war weiter das bekannte Twitter-Logo zu sehen. Auf das Hauptquartier in San Francisco wurde das X-Logo kurzerhand einfach projiziert.