Dies sagte der CEO von Tesla am Montag in einem Interview mit «Fox Business». Auf die Frage, wie Musk neben seiner Arbeit als Trump-Berater und Chef der Abteilung für Regierungseffizienz (Doge) seine Unternehmen führe, antwortete Musk:«Mit grossen Schwierigkeiten», und seufzte. Die Tesla-Aktien waren am Montag nach einem düsteren Analystenkommentar in der Spitze um knapp 15 Prozent eingebrochen und rutschten damit auf den niedrigsten Wert seit Ende Oktober.