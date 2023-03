Dabei geht es darum, wessen Tweets in den von Software zusammengestellten "Für dich"-Feed kommen dürfen. In seinem ursprünglichen Tweet in der Nacht zum Dienstag schrieb Musk, dass in dem Bereich vom 15. April an nur Beiträge zahlender Abo-Kunden auftauchen werden. Keine 24 Stunden später stellte er nun klar: "Vergass zu erwähnen, dass Accounts, denen man folgt, auch in "Für dich" sein werden." Schliesslich wollten Nutzer ja ausdrücklich Tweets dieser Accounts lesen.