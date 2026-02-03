Mit der Fusion bereitet Musk einen ‌für dieses Jahr geplanten sogenannten Blockbuster-Börsengang vor, der ‍das kombinierte Unternehmen mit über 1,5 Billionen Dollar bewerten könnte, sagten zwei weitere Insider. «Dies markiert nicht nur ​das nächste Kapitel, sondern das nächste Buch in der Mission von SpaceX und xAI», erklärte Musk. Sein Ziel sei es, das Universum zu verstehen und das Licht des Bewusstseins ‌zu den Sternen auszudehnen.