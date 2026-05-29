SpaceX peilt beim Gang aufs Parkett Kreisen zufolge derzeit eine Bewertung von mindestens 1,8 Billionen US-Dollar an. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Im April wurde noch kolportiert, dass SpaceX eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar anstrebt. Nach Beratungen mit Banken und Investoren liege das Ziel nun niedriger, hiess es weiter. SpaceX will mit der Aktienplatzierung einen Emissionserlös von bis zu 75 Milliarden Dollar erzielen, so die Nachrichtenagentur. Dies wäre der grösste Börsengang in der Geschichte.