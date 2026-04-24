Musk veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf Produktionslinien zu sehen sind. Musk behauptet, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt. Die Zweisitzer würden mit der Zeit den Grossteil von Teslas Autoproduktion ausmachen, sagte er zuletzt erneut. Tesla steht bei selbstfahrenden Autos ohne Aufsicht allerdings erst am Anfang.